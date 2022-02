Koulibaly parla da capitano, la promessa fatta ai tifosi per Napoli-Inter

Kalidou Koulibaly prende per mano il Napoli. La sfida con l’Inter è decisiva, il difensore con Insigne ha incontrato i tifosi. Attualmente il capitano, quello che indossa la fascia è ancora Insigne ma è chiaro chi sarà a sostituirlo nella prossima stagione. Lui Koulibaly, il comandante del Napoli, ne diventerà capitano ma di fatto già adesso è uno dei leader dello spogliatoio. Non è un caso che ieri sia stato proprio Koulibaly con Insigne ad incontrare i tifosi, quelli che festanti gli hanno chiesto la vittoria. Striscioni, cori di incitamento, un’euforia serpeggia in città per la sfida Napoli-Inter.

Koulibaly: “Daremo tutto“

All’esterno dell’Hotel dove i giocatori hanno vissuto il ritiro pre Napoli-Inter, i tifosi hanno ricevuto questa promessa: “Daremo il massimo“. La vittoria, quella, non può assicurarla nessuno, ma i tifosi vogliono vedere i giocatori dare tutto sul campo e questa promessa poteva essere fatta. Koulibaly si è sentita di farlo ai suoi tifosi, che lo hanno sostenuto pure quando ha giocato con il Senegal. Continueranno a farlo oggi allo stadio Diego Armando Maradona. Tutti i 27 mila biglietti disponibili sono stati venduti, nell’impianto di Fuorigrotta ci sarà un’atmosfera da brividi. Koulibaly ritornerà titolare con l’Inter, questo sembra oramai scontati. Spalletti in conferenza stampa non ha voluto sbilanciarsi, ma rinunciare al comandante, è davvero complicato.