Gazzetta prova a destabilizzare l’ambiente? I dati negativi su Insigne

Napoli-Inter è cominciata anche a livello mediatico, Gazzetta dello Sport si sofferma anche sui dati negati vi di Lorenzo Insigne. C’è stata una settimana intera per sciorinare dati e problematiche, ma la oggi il quotidiano in rosa con sede a Milano, ha deciso di esaminare Napoli-Inter sotto tutti gli aspetti, prendendo in considerazione anche i numeri negativi di alcuni suoi protagonisti. Tra questi c’è Lorenzo Insigne, capitano del Napoli con le valigie pronte, ma sempre pronto a dare il massimo fin quando indosserà la maglia azzurra. Ieri Insigne con Koulibaly ha incontrato i tifosi all’esterno del ritiro azzurro, questo fa capire che la sua leadership è ancora intatta.

Eppure tra le cose che emergono sono anche i dati negativi fatti registrare fino ad ora da Insigne. Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport: “Una delle ultime grandi partite di Lorenzo Insigne al Maradona? L’orgoglio lo costringerà a essere protagonista in un uno stadio pieno (per quanto possibile) che sogna lo scudetto? Anche a Venezia una comparsata anonima. Il confronto con le 24 giornate del campionato scorso lo rimpicciolisce: da 21 partite giocate a 19; da 11 gol a 6; da 87 tiri a 62; da 86 tocchi in area a 71; da 34 cross a 21. Mamma mi si è ristretto Lorenzo. Solo negli assist è cresciuto: da 4 a 5. Ma il numero che pesa di più è quello dei dribbling: da 34 a 21. Dribblare significa guadagnare superiorità numerica e agevolare la manovra d’attacco. Insigne ha perso in parte questa magia“.