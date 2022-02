Da Milano: “Contro il Napoli vinciamo facile” i tifosi dell’Inter sminuiscono gli azzurri”

Napoli-Inter non fa paura ai tifosi nerazzurri. I fan della squadra di Simone Inzaghi sicuri di vincere al Maradona.

Napoli-Inter è già cominciata. All’Hotel Palazzo Caracciolo la squadra di Spalletti si è riunita questa sera nel centro città. Primo azzurro in ritiro è stato Mario Rui, insieme con Di Lorenzo, entusiasmo alle stelle per Mertens, Insigne, Osimhen e Koulibaly, a chiudere gli arrivi ci ha pensato Luciano Spalletti, acclamato dalla folla. Moltissimi i tifosi presenti ad aspettare gli azzurri, a far sentire la voce anche un manipolo di ultras di Curva B con cori di incitamento e uno striscione che recita: “Notte prima dell’esame”.

L’Inter che alloggia al Corso Vittorio Emanuele è stata salutata da pochissimi tifosi. A Milano invece si respira un’aria del tutto diversa, i tifosi dell’Inter hanno preso d’assalto i social.

“Contro il Napoli l’Inter vince facile” scrive Raf da Milano. Sempre dal capoluogo lombardo Andrea scrive: “L’Inter vincerà senza sforzi a Napoli”.

Si legge ancora tra i commenti: “L’Inter tornerà con i tre punti”.

Animi diversi tra le due tifoserie entrambe sicure di poter vincere il big match che vale un pezzo di scudetto.

I tifosi del Napoli, sono tutti uniti verso il sogno, quello scudetto che manca da 32 anni e solo accarezzato nel 2018 sotto la gestione Sarri. Covid, infortuni e Coppa d’Africa, che hanno rallentato la marcia, sono ormai un ricordo e Luciano Spalletti con la squadra finalmente al completo (Lozano a parte) può giocarsi le sue carte per lo scudetto. Al Maradona arriva un’Inter ferita dalla sconfitta nel derby che di fatto ha riaperto i giochi là in vetta. Lassù in cima dove una intera città spera di tornarci e restarci fino alla fine dopo il lunghissimo digiuno