Napoli: tifosi in festa, arriva il tweet dello sceicco Al Thani

Napoli-Inter c’è un’intera città a spingere la squadra di Spalletti. Ma in serata è arrivato anche il tweet dello sceicco Al Thani. In città è esplosa un’euforia incredibile. Basta guardare i video dei cori e degli striscioni dei tifosi del Napoli. La città da tempo voleva vivere un momento del genere e la squadra di Spalletti sta dando grandi emozioni. Il tecnico del Napoli in conferenza stampa ha caricato l’ambiente e domani lo stadio Maradona sarà tutto esaurito.

Intanto la festa scoppiata in città ha catturato anche lo sceicco Al Thani che attraverso Twitter ha pubblicato le foto della festa del Napoli, commentando anche. “La ciliegina sul calcio italiano”. Ma non è la prima volta che Al Thani scrive sul Napoli, attraverso i social. Lo ha fatto anche nel recentissimo passato, facendo scoppiare la fantasia dei tifosi partenopei.