Sky svela la formazione del Napoli con l’Inter: la decisione su Koulibaly e Anguissa

Ultime novità di formazione su Napoli-Inter. Sky Sport fa il punto sulla decisione di Luciano Spalletti e Simone Inzaghi. Il match scudetto si gioca allo stadio Diego Armando Maradona, con i tifosi azzurri oramai in fibrillazione per il match. Nell’Inter manche Bastoni, mentre il Napoli dovrà fare a meno di Lozano che è infortunato. I nerazzurri non avranno nemmeno Simone Inzaghi in panchina, causa squalifica, l’allenatore troverà posto in uno degli spazi dedicati al Maradona.

Formazione Inter

La vera novità nell’Inter è l’ingresso in difesa di Dimarco. Il difensore prenderà il posto di Bastoni, quindi non giocherà D’Ambrosio. Una soluzione più offensiva per il tecnico dell’Inter, dato che Dimarco è un esterno di fascia, che si adatterà a fare il centrale, attenzione alle sue soluzioni balistiche. Conferme in attacco con la coppia Lautaro-Dzeko. A centrocampo tutto confermato con la linea a cinque: Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic.

Sky: la probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. Allenatore: Inzaghi

Formazione Napoli

Nel Napoli il grande dubbio è il ballottaggio tra Lobotka e Anguissa. Lo slovacco è in netto vantaggio sul centrocampista del Camerun. Praticamente certa, invece, la presenza di Koulibaly al posto di Juan Jesus.

Conferma anche per Zielinski e Osimhen in attacco.

Sky: la probabile formazione del Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore: Spalletti