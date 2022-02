Napoli: col Barcellona c’è Anguissa, sulla destra cambia tutto

Barcellona-Napoli è la sfida di Europa League di altissimo livello, che la squadra di Spalletti dovrà giocare senza tre infortunati. Sfortuna ha voluto che due di questi occupassero la stessa zona di campo, ovvero la fascia destra d’attacco, lasciando al tecnico del Napoli l’onere di trovare una soluzione. Politano e Lobotka si sono infortunati nella gara con l’Inter, gli esami hanno rilevato: stiramento al polpaccio destro per Politano e lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia destra per Lobotka. Avviate già le terapie con i tempi di recupero che vanno da dieci giorni a due settimane. Ma Barcellona-Napoli incombe, si gioca giovedì 17 febbraio e quindi una soluzione va trovata. Al posto dello slovacco c’è in rampa di lancio Anguissa, ma l’esterno d’attacco resta un rebus.

Infortuni Napoli: le idee di Spalletti

Ed allora bisogna lavorarci, ci sono tre giorni di tempo per decidere la formazione da mandare in campo con il Barcellona. Al momento per sopperire agli infortuni di Lozano (lussazione alla spalla) e Politano, ci sono diverse soluzioni. Una di queste vede Ounas titolare, ma l’algerino non ha la stessa prontezza di copertura di Insigne e Politano e con il Barcellona potrebbe essere più di un rischio. Perché, va ricordato, il sistema di gioco del Napoli prevede un grande sacrificio in copertura dei due esterni d’attacco. Inoltre Ounas non è in perfette condizioni. A questo punto ci sono altre due soluzioni possibili: la prima è inserire il tuttofare Elmas, ma è in rampa di lancio anche Malcuit. Ovviamente con l’inserimento del francese il Napoli perderebbe imprevedibilità e forza in attacco, ma Malcuit ha esplosività e corsa che gli permettono di essere una buona soluzione in questo momento delicato. L’idea di far giocare Malcuit titolare con il Barcellona è tutt’altro che da scartare e Spalletti lo sta provando a Castel Volturno.