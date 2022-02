Politano e Lobotka saltano Barcellona, Cagliari e Lazio. I tempi di recupero

Matteo Politano e Stanislav Lobotka salteranno Barcellona, Cagliari e Lazio. Arriva l’esito degli esami. Ecco quando torneranno.

Matteo Politano e Stanislav Lobotka si sono infortunati durante Napoli-Inter. I due calciatori hanno avuto problemi muscolari. In particolare Politano è uscito al 26′ dopo aver provato a restare in campo. Lobotka, invece, ha sentito un problema alla coscia destra al termine del match. Sia Lobotka che Politano si sono sottoposti questa mattina ad esami strumentali.

Spalletti dovrà fare a meno di Politano e Lobotka almeno per tre partite, secondo quanto riporta la redazione sportiva del quotidiano il Mattino:

“Per lo slovacco Stan Lobotka i tempi di recupero sono stimabili intorno alle due settimane. L’esterno Matteo Politano, che aveva abbandonato il match contro i nerazzurri nel primo tempo, dovrà invece fermarsi per almeno 10-15 giorni. I calciatori, come informato dal club, hanno già iniziato l’iter riabilitativo“.

Tesi confermata anche dal Corriere dello sport che sottolinea come Politano e Lobotka saranno assenti sia con il Barcellona giovedì 17 in Europa League (salteranno probabilmente anche il ritorno del 24 febbraio) sia con Cagliari e Lazio nelle prossime due gare di campionato.

Una doppia tegola proprio a ridosso dell’andata del playoff di Europa League che metterà di fronte Barcellona e Napoli giovedì sera al ‘Camp Nou’. Politano e Lobotka, il cui rientro è previsto rispettivamente per i primi di marzo e metà del prossimo mese, si aggiungono a Lozano e Tuanzebe nella lista degli indisponibili azzurri.

A centrocampo per l’allenatore del Napoli c’è comunque da scegliere: Anguissa è la prima scelta, da fondere con Fabian Ruiz; altrimenti, c’è comunque un ventaglio di ipotesi nel quale rientra Demme, capacità di schermare come pochi altri; oppure Zielinski, che in quella posizione ha avuto modo di esprimersi.

A destra in avanti, Spalletti adesso ha pure Ounas, e volendo avrebbe comunque Elmas, che sabato sera lo ha fatto ammattire, facendo un po’ l’anarchico e incidendo assai relativamente.