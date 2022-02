La UEFA presenta Barcellona-Napoli: “Partita più difficile per i barca non poteva esserci!”

La UEFA presenta Barcellona-Napoli. L’organismo internazionale avvisa gli uomini di Xavi sulle qualità degli azzurri di Spalletti.

Il quadro degli spareggi di Europa League viene impreziosito dall’incrocio tra Barcellona e Napoli che si giocano l’accesso agli ottavi della competizione.

Il Barça di Xavi si presenta all’appuntamento dopo la retrocessione dai gironi di Champions League: i blaugrana, infatti, hanno chiuso il loro raggruppamento al terzo posto alle spalle di Bayern Monaco e Benfica, scalando di conseguenza nella seconda rassegna continentale per ordine d’importanza.

Di fronte ci sarà la banda Spalletti che in Europa League c’era già a partire della fase a gironi che gli azzurri hanno concluso al secondo posto alle spalle dello Spartak Mosca. L’ultimo precedente in un dentro-fuori tra le due squadre risale agli ottavi di finale di Champions dell’edizione 2019-2020: furono proprio i catalani a qualificarsi vincendo 3-1 al Camp Nou dopo l’1-1 del ‘Maradona’.

Il sito ufficiale della UEFA ha commentato così Barcellona-Napoli:

“La prima partita del Barcellona in Coppa UEFA/UEFA Europa League dopo 18 anni non poteva essere più difficile. Il Napoli conosce la competizione a memoria e, dopo un paio di stagioni deludenti, è tornato a lottare per lo scudetto. “È una squadra da Champions League, una delle peggiori che potevano capitarci”, ha osservato Xavi Hernández.

La partita sarà anche l’occasione per celebrare il leggendario Diego Maradona, che ha vestito la maglia di entrambe le squadre. Xavi conferma che sarà un tributo al campione argentino, ma il Barcellona non ha più speranze in Spagna e non penserà solo a festeggiare”