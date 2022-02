Europa League, Osimhen spunta un dato impressionante

Osimhen è l’asso del Napoli in Europa League. Dati impressionanti per l’attaccante nigeriano che all’esordio firmò una doppietta con il Leicester.

Barcellona e Napoli si giocano l’accesso agli ottavi della Europa League. Il Barça di Xavi si presenta all’appuntamento dopo la retrocessione dai gironi di Champions League. I blaugrana, hanno chiuso il loro raggruppamento al terzo posto alle spalle di Bayern Monaco e Benfica. Di fronte ci sarà la banda Spalletti che in Europa League c’era già a partire della fase a gironi. Gli azzurri hanno concluso al secondo posto alle spalle dello Spartak Mosca.

EUROPA LEAGUE OSIMHEN L’UOMO IN PIÙ PER IL NAPOLI

Osimhen l’asso di coppa: 4 gol in 168 minuti in Europa League, alla media straordinaria di una rete ogni 42 minuti. Pronti via, la doppietta all’esordio contro il Leicester, l’unica che ha giocato da titolare rimanendo in campo tutta la partita.

Due reti bellissime nel primo match del girone che si giocò in Inghilterra, la prima con un delizioso pallonetto e la seconda con un colpo di testa perentorio, e importantissime che spinsero il Napoli alla rimonta dallo 0-2 al 2-2.

Poi il gol messo a segno nei 45 minuti giocati contro lo Spartak Mosca al “Maradona” quando entrò in campo nella ripresa, e la rete messa a segno nei 33 minuti contro il Legia Varsavia nel match vinto 3-0 dagli azzurri a Fuorigrotta.

Victor dopo la grande partenza nelle prime tre sfide di Europa League è stato costretto a saltare le ultime tre del girone: la trasferta di Varsavia contro il Legia per un fastidio muscolare e quella di Mosca e il match al “Maradona” con il Leicester per il grave infortunio (frattura allo zigomo) nel match al “Meazza” contro l’Inter.

Osimhen ha fatto centro in tutte le partite in cui è stato schierato da Spalletti in Europa League: 4 reti in 3 presenze.

Ora per Osimhen si presenta la grande occasione di fare centro contro il Barcellona, un top club in Europa, un avversario di grandissimo prestigio. Nella partitissima di giovedì al “Camp Nou” è uno di quelli che potrà spostare gli equilibri soprattutto per la sua capacità di attaccare la profondità.

Osimhen è l’uomo in più per il Napoli sia per la volata campionato che per questa doppia sfida contro il Barcellona che vale un posto per gli ottavi di finale di Europa League. Due partite molto attese contro un avversario di grande prestigio, che il Napoli ritrova due anni dopo l’eliminazione agli ottavi di finale di Champions: Osimhen in quelle sfide ancora non c’era, stavolta invece sarà tra i protagonisti.