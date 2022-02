Infortuni Politano e Lobotka: Barcellona a rischio, la situazione

Barcellona-Napoli è la sfida di Europa League che attende gli uomini di Spalletti giovedì 17 febbraio. Gli azzurri sono chiamati a giocare contro una squadra retrocessa dalla Champions League, che nonostante stia vivendo un momento di appannamento, resta sempre un grandissimo club.

Spalletti nella sfida con il Barcellona potrebbe non avere Politano e Lobotka. I due calciatori si sono infortunati durante il match con l’Inter. Politano è uscito al 26′ del primo tempo a causa di un risentimento muscolare al polpaccio destro. Lobotka ha avuto un risentimento al polpaccio della coscia destra alla fine della partita.

Secondo quanto scrive Tuttosport le loro condizioni saranno verificate nella giornata di oggi. Difficile che Lobotka e Politano possano recuperare per la sfida con il Barcellona. Lo slovacco può avere qualche chance in più, ma molto probabilmente Spalletti deciderà di non rischiarlo, mandando in campo Anguissa. Più difficile avere Politano. L’assenza dell’esterno offensivo crea più di un problema a Spalletti che deve rinunciare pure a Lozano per l’infortunio alla spalla. Al posto di Politano può giocare Elmas, oppure Ounas, ma la decisione verrà presa solo nei prossimi giorni.