Benitez: “Napoli, sono stato bene. Quell’autogol di Zuniga…”

L’Inter sfida il Liverpool il Champions League e Rafa Benitez è uno dei grandi ex allenatori del match. Ma il tecnico spagnolo ha allenato anche a Napoli, dove ha lasciato dei bei ricordi nella tifoseria azzurra. Non è un caso che Benitez, grandissimo conoscitore di calcio, abbia favorito l’arrivo in azzurro di giocatori del calibro di Albiol, Callejon, Higuain e Mertens.

Corriere dello Sport ha intervistato Benitez sulla sfida di Champions League Inter-Liverpool, ma l’allenatore spagnolo ha parlato anche della sua esperienza al Napoli: “Napoli è una città dove sono stato bene, dove ho ancora amici e dove ho vinto. Al Napoli mi legano ricordi belli e mi fa piacere che stia lottando per lo scudetto. Ha pareggiato contro l’Inter e ha confermato di poter ambire fino all’ultimo al vertice. La corsa scudetto? L’Inter ha avuto grande regolarità e, se continua così, ha ottime possibilità di vincere lo scudetto perché in questo inizio di 2022 ha già affrontato avversarie toste come Lazio, Atalanta, Milan e Napoli, ma quest’anno la Serie A è equilibrata e sia il Napoli che il Milan hanno chance“.

Benitez e Klopp

Benitez al Corriere dello Sport ha dato anche il suo giudizio sul tecnico del Liverpool Klopp, ricordando le sfide quando era sulla panchina del Napoli: “È un allenatore bravissimo con il quale ho un buon rapporto. L’ho affrontato in Champions anche quando io ero al Napoli e lui al Borussia Dortmund: all’andata al San Paolo vincemmo 2-1, mentre al ritorno perdemmo 3-1 e andammo fuori dopo aver conquistato 12 punti nel girone. Vi ricordate per cosa? Per la sfortunata autorete di Zuniga all’ 88’ proprio contro i tedeschi. Se avessimo vinto 2-0, chissà come sarebbe cambiata la nostra stagione“.