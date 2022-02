Il volo di Vlahovic: sviene in area, il buon samaritano Mariani grazia tutti – VIDEO

La sfida Champions tra Atalanta e Juventus termina in parità. Al gol di Malinovskyi risponde Danilo che al minuto 92 riesce a portare a casa un punto prezioso per i bianconeri. Con il pareggio al Gewiss Stadium la Juventus si tiene il quarto posto in classica. Il risultato finale favorisce anche il Napoli che dopo la sfida con l’Inter, terminata in parità, tiene a distanza le inseguitici. Ma Atalanta-Juventus è stata segnata anche da tanti episodi da moviola che hanno fatto andare su tutte le furie il direttore sportivo dei bergamaschi, Umberto Marino. Sotto i riflettori ci è finita la direzione dell’arbitro Mariani, ma anche degli assistenti al Var Aureliano e De Meo.

Atalanta-Juve: Mariani contestato

Essenzialmente sono tre gli episodi da moviola durante la sfida di Serie A tra Atalanta e Juventus.