Cioffi stop da urlo, il futuro del Napoli passa dai giovani

Il Napoli Primavera fucina di talenti, la squadra di Frustalupi ha in rosa almeno quattro giocatori che sembra possano spiccare il volo. Gli azzurrini vengono da due sconfitte consecutive, l’ultima con il Bologna. Ma nonostante tutto ci sono alcuni calciatori che sembra possano fare la differenza nel futuro. Tanto da destare anche l’interesse di Luciano Spalletti, che segue con attenzione i ragazzi di Frustalupi. Non è un caso che il tecnico abbia ammirato la recente doppietta di Ambrosino. L’attaccante di Procida è stato blindato da De Laurentiis con un contratto da professionista e proprio Ambrosino è andato in gol, con un bel colpo di testa, anche durante la sfida persa con il Bologna.

Ma c’è anche Antonio Cioffi tra i giocatori emergenti, che già ha esordito in Serie A con la maglia del Napoli durante il match con la Fiorentina nella scorsa stagione. Cioffi nella partita con il Bologna si è reso protagonista di un gesto tecnico fantastico, stop al volo pregevole, recupero del pallone e finta per andare via. Poi fermato solo con un fallo dagli avversari. Ma nel Napoli Primavera ci sono anche Vergara e Idasiak che sono in rampa di lancio. Insomma il Napoli del futuro sembra promettere bene, basterebbe solo dargli più fiducia e magari qualche mezzo in più.