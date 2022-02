Che gol di Ambrosino: la stellina del Napoli incanta tutti – VIDEO

Giuseppe Ambrosino nuova stella del Napoli Primavera, l’attaccante numero dieci ha segnato due gol con la Spal. C’è grande entusiasmo intorno al nome di Ambrosino, attaccante di 18 anni nato a Procida e con Napoli nel cuore. Il giocatore ha appena firmato un contratto da professionista con la SSCN. La società di Aurelio De Laurentiis ha voluto blindare il suo giocatore per metterlo al riparo da qualsiasi assalto di altri club, sempre molto interessati ai giocatori che escono fuori dall’area campana, che ogni anno sforna grandi talenti da valorizzare.

Napoli, i gol di Ambrosino per Spalletti

Napoli-Spal del campionato Primavera è terminata 4-2. A sbloccare il match ci ha pensato l’altro talento del Napoli, Cioffi, che insieme a Vergara e Idasiak, sono tra i giocatori più in vista della squadra di Frustalupi. Anche ieri Spalletti ha osservato con attenzione la gara della Primavera azzurra, così da restare aggiornato sui talenti a sua disposizione, magari da aggregare alla prima squadra.

La firma decisiva sul match del Napoli con la Spal l’ha messa Ambrosino, segnando due gol che hanno messo in discesa la partita per gli azzurrini. Due reti bellissime per l’attaccante con la maglia numero dieci: una di testa, l’altra con un destro ad incrociare, da posizione molto defilata.

I tifosi sperano nell’esplosione definitiva di Ambrosino, sognando magari di vedere un altro figlio di Napoli in maglia azzurra dopo l’addio di Insigne. Ma tra le relazioni più che positive bisogna tenere d’occhio anche il portiere Idasiak, di cui si parla davvero benissimo. Sembra proprio l’estremo difensore, uno dei calciatori che prima di tutti può raggiungere la prima squadra.