Lozano: infortunio col Messico, esce in barella. Le condizioni

Ancora un infortunio per Hirving Lozano, il giocatore si è fatto male durante la partita col Messico, problemi alla spalla. Davvero sfortunatissimo il giocatore messicano, che ancora una volta è costretto a fermarsi a causa di un problema fisico. Lozano è uscito in barella dalla sfida Messico-Panama terminata 1-0. L’attaccante del Napoli ha avuto bisogno di essere trasportato fuori dal campo, perché non riusciva a camminare per il forte dolore che sentiva alla spalla.

Infortunio Lozano: possibile lussazione della spalla

Secondo le prime notizie che arrivano dai media messicani, il giocatore del Napoli si è infortunato al minuto 67. Il giocatore ha sentito un fortissimo dolore al braccio destro ed è stato costretto ad uscire dal campo. L’infortunio di Lozano con il Messico, non il primo. Il più grave è sicuramente quello rimediato in Gold Cup, in cui Lozano ha rischiato addirittura di non giocare più a calcio. Ma il messicano è rimasto fuori anche altri problemi fisici, che hanno privato Spalletti di uno dei suoi attaccanti migliori durante il corso della stagione.

A questo punto è veramente difficile che Lozano possa giocare la sfida Venezia-Napoli, in programma domenica 6 febbraio alle ore 15.00. Il giocatore sarà sottoposto ad esami strumentali specifici per capire se c’è una lussazione alla spalla destra. La speranza di Spalletti è di poter recuperare il giocatore il prima possibile, anche se dal modo in cui è uscito dal campo il problema appare serio.