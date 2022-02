Schwoch: “Napoli, attento al Venezia. Partita tosta”

Stefan Schwoch parla di Venezia-Napoli, sfida della 24a giornata di Serie A. Gli azzurri di Spalletti hanno bisogno di una vittoria per provare a non perdere punti rispetto all’Inter che affronta il Milan nel derby di Milano. La giornata successiva ci sarà invece lo scontro diretto Napoli-Inter allo stadio Maradona.

Intervenuto in diretta ai microfoni di 1Station Radio, Stefan Schwoch su Venezia-Napoli ha detto: “È sicuramente una partita tosta per gli azzurri. La squadra di Spalletti non si può permettere di perdere altro terreno, dato che ha perso già punti con Spazia ed Empoli. Il Napoli ha bisogno di fare bottino pieno col Venezia, così potrà guadagnare punti su Milan e Inter o addirittura su entrambe. Quindi la sfida di domenica sarà importantissima“.

Corsa scudetto: parla Schwoch

Schwoch parla anche delle possibilità di scudetto del Napoli e aggiunge: “Se il Milan riesce a fare il colpo contro l’Inter ed il Napoli accorcia, allora ha ancora più possibilità di lottare fino alla fine“. Secondo Schwoch in queste ultime settimane al Napoli si è sentita l’assenza di “Anguissa e Osimhen, mentre al difesa si è comportata bene anche senza la presenza di Koulibaly”. Per la sfida col Venezia, il tecnico del Napoli dovrà fare ancora a meno di Koulibaly e Anguissa, ancora impegnati in Coppa d’Africa, mentre Osimhen vuole tornare titolare.