Valentini: “Lega e Figc, litigi continui. Che errore perdere Dal Pino”

Antonello Valentini parla a Radio Marte delle dimissioni di Dal Pino, ma anche del clima teso tra Lega e Figc. L’ex dirigente della Figc dice: “Dimissioni Dal Pino? Purtroppo questo è il momento peggiore, il calcio chiede con qualche ragione ma non tutte ristori al Governo e Gravina ottiene un tavolo tecnico ma offrire uno spettacolo di questo genere non è il viatico migliore per un incontro con il Governo. Dal Pino già da tempo meditava le dimissioni, le sue ragioni familiari sono autentiche e legittime ma naturalmente la vera causa non è questa. C’è questa resistenza al cambiamento, tra Super League e riforma del campionato, non si fa mai un passo avanti e si continua a litigare. Perdere un manager internazionale come Dal Pino è una sconfitta per il calcio“.

Poi Valentini aggiunge: “La Lega litiga da sempre, ora alzano i toni anche nei confronti della FIGC e non ne capisco la causa perché bisognerebbe mostrare compattezza in questo periodo terribile. Gravina ha gestito bene la situazione, tanto è vero che le altre leghe marciano compatte con la Federazione ma la Lega di Serie A parte per la tangente e non vedo una soluzione facile. Resta un problema di fondo di strategie e sinergie. La lettera che la Lega ha mandato a Vezzali e Malagò per mandare una bacchettata alla Federazione è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Ieri l’AD del Bologna Fenucci ha scritto una protesta ufficiale parlando di danno d’immagine per la Lega. La situazione è molto difficile. Gravina ha chiesto a De Siervo di convocare l’assemblea e di indire nuove elezioni. Di base servirebbe il vicepresidente, che però non è stato mai eletto“.

In conclusione dice: “Il Genoa ha tanti allenatori a libro paga e ha preso un altro allenatore, queste situazioni non giovano al calcio. I problemi ci sono sempre stati ma non si fa niente per risolverli, anche per questo Dal Pino se n’è andato. Pure i giocatori per me dovrebbero fare la loro parte, ci sono situazioni che richiederebbero un gesto di responsabilità. Per non parlare degli agenti che hanno sempre un ruolo in commedia durante la trattativa. La colpa è anche di FIFA e UEFA che non fanno niente“.