Serie A: lettera di sfiducia a Gravina, la mossa di Lotito

La Serier A nel caos più totale, inviata una lettera di sfiducia al presidente Gabriele Gravina. Claudio Lotito tenta il golpe. Un vero e proprio terremoto quello che sta investendo la massima serie del calcio italiano. Il Covid 19, i protocolli, la chiusura degli stadi, poi la parziale riapertura, non hanno fatto altri che alimentare polemiche e tensioni. La presidente della Serie A manca di polso, Gabriele Gravina ha solo minacciato sanzioni ma poi non ha mai fatto nulla. Come nel caso della Superlega.

Caos Serie A, Gravina in bilico

Corriere della Sera riferisce di una lettera di sfiducia per Gabriele Gravina: “Sabato è stata inviata una lettera alla sottosegretaria Vezzali e al presidente del Coni Malagò. Il tema è l’adeguamento dello Statuto ai principi informatori del Coni, la A fa resistenza. La nota porta in calce i nomi di tutte e 20 le società, ma non quella del presidente Dal Pino. Il testo è un atto di sfiducia a Gravina, ma sul documento e sui toni non tutti sono d’accordo, almeno otto-nove i club contrari. Lotito ha tentato il golpe: la lettera è stata preparata dagli avvocati Capellini (Inter), Romei (Sampdoria), Campoccia (Udinese) e Fanini (Verona) e inviata solo dopo essere stata approvata dal

presidente della Lazio. Torino, Bologna, Roma, Milan, Genoa, Spezia, Cagliari e Empoli, forse anche il Venezia, non hanno gradito.

Gravina va dritto per la sua strada. L’obiettivo è combattere l’immobilismo della Lega, abbassando i quorum: in altre parole alcune decisioni passerebbero a maggioranza semplice. Da domani la Figc potrebbe inviare un commissario ad acta in via Rosellini anche se è probabile che si prenda un po’ di tempo in più per valutare l’evolversi della situazione“.