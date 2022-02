Laura Pausini a Sanremo. La frase sulla morte di Maradona che nessuno dimentica

Laura Pausini alla seconda serata del Festival di Sanremo. La cantante è stata protagonista alla kermesse canora. C’era grande attesa dei fan e degli amanti della musica per l’esibizione di Laura Pausini che torna al Festival di Sanremo. Sul palco del teatro Ariston la cantante ha interpretato ‘Scatola’, ha duettato con Mika mentre Cattelan ha suonato nell’orchestra. Arriva anche la conferma che loro tre saranno i prossimi conduttori dell’Eurovision.

Eppure l’esibizione della Pausini ha suscitato un ricordo in molti tifosi del Napoli e non solo. Nessuno, infatti, dimentica le parole della Pausini alla morte di Diego Armando Maradona. La cantante su Twitter scrisse: “In Italia fa più notizia l’addio a un uomo sicuramente bravissimo a giocare al pallone ma davvero poco apprezzabile per mille cose personali diventate pubbliche, piuttosto che l’addio a tante donne maltrattate, violentate, abusate” post poi cancellato.

Alle parole della Pausini su Maradona, seguì una risposta di tutt’altro genere tono di Vasco Rossi.