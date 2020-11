Laura Pausini e Vasco Rossi divisi nel nome di Maradona. Il rocker di Zocca risponde alla collega sui social.

Il mondo della musica ha omaggiato Diego Armando Maradona. I maggiori esponenti del mondo musicale mondiale hanno commentato la scomparsa del pibe de Oro.

Sui social è andato in scena un inedito botta e risposta nel nome di Maradona tra Laura Pausini e Vasco rossi. I due cantanti non si sono punzecchiati direttamente ma il commento del rocker di Zocca era palesemente una risposta a tutti i detrattori di Diego, compresa la Pausini.

Laura Pausini su Twitter ha commentato la scomparsa di Maradona: “In Italia fa più notizia l’addio a un uomo sicuramente bravissimo a giocare al pallone ma davvero poco apprezzabile per mille cose personali diventate pubbliche, piuttosto che l’addio a tante donne maltrattate, violentate, abusate” post poi cancellato.

La cantante si è poi scusata affermando che le sue parole erano state fraintese, troppo tardi, migliaia di post avevano già invaso la sua bacheca e minato la sua immagine.

IL MESSAGGIO DI VASCO ROSSI PER MARADONA

Poco dopo il polverone alzato dalla Pausini su Maradona arriva come un fulmine il commento di Vasco Rossi. Una sorta di risposta virtuale a tutti i detrattori del Pibe De oro:”Ciao Diego, Mito indiscusso. Incantatore di palloni. Impareggiabile e indomabile.. In una parola sola… Maradona. Viva Diego Armando Maradona!”

Il commento di Vasco Rossi, è diventato immediatamente virale. Il più grande roker italiano con un messaggio breve, ma molto emozionante ha zittito tutti quelli che in queste ore stanno infangando il nome di D10S.