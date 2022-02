Politano e Lobotka si fermano: l’esito degli esami strumentali

Matteo Politano e Stanislav Lobotka si sono infortunati durante Napoli-Inter. I due calciatori hanno avuto problemi muscolari. In particolare Politano è uscito al 26′ dopo aver provato a restare in campo. Lobotka, invece, ha sentito un problema alla coscia destra al termine del match. Sia Lobotka che Politano si sono sottoposti questa mattina ad esami strumentali. Ecco il report ufficiale sugli infortuni da parte della SSCN: “Nella mattinata Matteo Politano si è sottoposto a esami clinici e strumentali che hanno evidenziato una elongazione del muscolo soleo della gamba destra. Esami anche per Stanislav Lobotka i cui esiti hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. I calciatori hanno già iniziato l’iter riabilitativo“.

Lobotka-Politano: saltano Barcellona

A questo punto sembra davvero complicato riuscire a vedere i due giocatori in campo per la sfida di Europa League con il Barcellona. Il match è in programma giovedì alle 18.45 allo stadio Camp Nou. Una sfida importantissima per entrambe le formazioni che vogliono continuare l’avventura europea. Spalletti dovrà pensare a come sostituire gli infortunati Lobotka e Politano, anche perché se pur dovessero recuperare difficilmente verrebbero rischiati dal primo minuto. Al posto dello slovacco può giocare Anguissa, mentre sulla fascia destra d’attacco c’è una piccola emergenza. Oltre a Politano è infortunato anche Lozano, quindi bisognerà scegliere uno tra Ounas ed Elmas.