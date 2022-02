Bargiggia: “Offerta della Juve per Fabian Ruiz. La risposta di De Laurentiis. Lo spagnolo non rinnova”

La Juve su Fabian Ruiz, presentata un’offerta al Napoli, secondo Paolo Bargiggia il centrocampista vuole lasciare la maglia azzurra.

La Juve ha messo nel mirino Fabian Ruiz, a gennaio ha provato a convincere il Napoli con una proposta di scambio, lo rivela ai microni di 1 station Radio, il giornalista Paolo Bargiggia:

Ci sono conferme sulla volontà del giocatore di non rinnovare il contratto attuale, in scadenza nel 2023. Il ragazzo, ma soprattutto il suo procuratore, spera che il presidente Aurelio De Laurentiis sia disposto a trattarne la cessione ad un prezzo ragionevole a luglio. Ho anche un’ulteriore notizia che, in tal senso, potrebbe risultare un mini indizio sul possibile addio dello spagnolo; ed è un indizio che riguarda la Juventus”.

Bargiggia ha poi aggiunto:”A gennaio la Juventus aveva pensato anche all’ex Betis e, attraverso intermediari, aveva fatto una proposta. Uno scambio tecnico: Arthur in cambio di Fabian Ruiz. Non era una proposta vantaggiosa per Aurelio De Laurentiis che, come tutti i presidenti, vuole monetizzare e, quindi, il Napoli avrebbe accettato solo soldi. Fabian è molto stimato da Massimiliano Allegri e c’è da capire se la Juve tornerà alla carica per lui in estate.

Sullo spagnolo e su Victor Osimhen c’è anche il Newcastle, che ha provato a prenderli entrambi a gennaio. Se potesse scegliere, Fabian tornerebbe in Liga per giocare nel Real Madrid, nell’Atletico o nel Barcellona: è il suo sogno. La Juventus lo alletta, ma non ho riscontri sicuri su un affondo dei bianconeri anche per l’estate. Quello che so per certo è che chi assiste il giocatore iberico vorrebbe un addio al Napoli a luglio”. Ha concluso il giornalista.