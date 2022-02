Atalanta-Juventus finisce in parità – Parata di de Ligt, niente rigore -VIDEO

Atalanta-Juventus partita tra rivali per la qualificazione alla Champions League. La sfida fondamentale per la qualificazione alla Champions League è terminata in parità, grazie ai gol di Malinovskyi e di Danilo nei minuti di recupero. La gara è stata condiziona da tanti episodi arbitrali. Ha fatto molto discutere la mancata espulsione di Szczesny per contatto su Koopmeiners. Ma giocatori e tifosi dell’Atalanta hanno protestato ancora di di più per il rigore non concesso per un palese fallo di mano di de Ligt. Il difensore bianconero allarga il braccio in maniera plateale e compie un’autentica parata che frena il pallone, ma per Mariani e il Var è tutto regolare.

Assurdo non concedere il calcio di rigore contro i bianconeri, anche perché il braccio di de Ligt è completamente staccato dal corpo. Ma durante la partita ci sono state proteste anche per la mancata espulsione di Vlahovic che già ammonito so tuffa platealmente in area di rigore. Da regolamento sarebbe stata espulsione per l’ex Fiorentina, ma anche qui Mariani decide di essere di cuore buono e grazia l’attaccante bianconero.

Gli episodi arbitrali di Atalanta-Juventus hanno scatenato l’ilarità dei social. In tanti hanno scritto: “Adesso sì che la Juve è tornata“. In tantissimi invece non riuscivano a comprendere come mai ci fossero stati tutti quegli errori nella stessa partita.