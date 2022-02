Marino scandalizzato: “de Ligt da rigore, Szczesny da espulsione”

Atalanta-Juventus termina 1-1 un pareggio che favorisce i bianconeri nella sfida per la zona Champions League. I bianconeri hanno sofferto per gran parte del primo tempo, per segnare però l’Atalanta ha dovuto aspettare il secondo tempo con la rete di Malinovskyi. I bianconeri hanno poi pareggiato nel recupero grazie a Danilo.

Atalanta-Juventus: gli episodi arbitrali

Alla fine del match il direttore sportivo dell’Atalanta Umberto Marino tuona ed a Dazn dice: “Il fallo di Szczesny in uscita è da espulsione e De Ligt respinge la palla con un tocco di mano ed è rigore. Questa è la nostra visione, chiara. Marelli ha detto che non c’era il rigore per l’Atalanta? Per fortuna non arbitra più“. Il riferimento di Marino è a due episodi in particolare che hanno condizionato il match. Il primo è il rigore non concesso per fallo di mano di de Ligt, mentre manca un’espulsione anche per Szczesny per l’uscita su Koopmeiners. Gli episodi di Atalanta-Juventus hanno fatto molto discutere, ma alla fine quello che va a referto è il risultato finale. Un risultato che sorride alla Juventus. I bianconeri tentano di piazzarsi almeno al quarto posto, mentre il pareggio con l’Atalanta forse spegne le ultime velleità di scudetto dei bianconeri. Juve che comunque viene ancora considerata in corsa per il titolo dagli addetti ai lavori.