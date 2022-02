Infortuni Napoli: Dopo Politano si ferma anche Lobotka

Il Napoli perde per infortunio Politano e Lobotka. Per entrambi i calciatori si tratta di problemi muscolari, in dubbio per l’Europa League. Politano è uscito già nel primo tempo della sfida Napoli-Inter, a causa di un risentimento muscolare al polpaccio destro. Il giocatore ha provato a restare in campo ma alla fine si è dovuto arrendere. Lobotka ha giocato l’intero match, ma a fine gara ha accusato un risentimento muscolare alla coscia destra.

Gli infortuni di Lobotka e Politano saranno valutati nei prossimi giorni, per capire se possono essere disponibili per la sfida di giovedì in Europa League col Barcellona.

L’assenza di Politano è quella che preoccupa di più, anche perché sulla fascia destra d’attacco il Napoli ha già perso Lozano, sempre per infortunio. L’ingresso di Elmas con l’Inter ha dato poco o nulla alla squadra, ma sembra complicato poter recuperare Politano in breve tempo. Qualora Lobotka non dovesse farcela è pronto ad entrare Anguissa, che ha giocato il finale di partita con l’Inter. Il centrocampista è al rientro dalla Coppa d’Africa. Sicuramente con l’assenza dello slovacco il Napoli perderà qualcosa in termini di geometrie, ma ne guadagnerà in fisicità. Ora bisogna attendere qualche giorno per capire le condizioni di Lobotka e Politano.