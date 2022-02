Giaccherini: “I napoletani sono migliorati rispetto al passato. Vi spiego perchè”

Emanuele Giaccherini ha parlato di Napoli-Inter e ha commentato le differenze con la squadra di Sarri che sfiorò lo scudetto.

Emanuele Giaccherini, ex calciatore del Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della trasmissione Radio Goal, su Kiss Kiss. Giaccherini ha toccato diversi argomenti, dal pari degli azzurri con l’Inter, alla sua esperienza a Napoli:

“Ho visto un grande Napoli nella prima frazione di gioco. Ma nel secondo tempo è emersa la grande qualità dell’Inter. L’1-1 finale, per come la vedo io, è il risultato più giusto anche perché le squadre, nell’arco dei novanta minuti disputati, si sono alla fine equivalse”.

Giaccherini su Luciano Spalletti: “Il Napoli ha un allenatore fortissimo, uno dei migliori dell’intero panorama calcistico nazionale. Sta facendo un lavoro di grandissima qualità”.

L’ambiente Napoli: “La piazza di Napoli è decisamente migliorata rispetto al passato. Io conosco la città, ci ho giocato e con Maurizio Sarri lottammo per lo scudetto. Ma ora l’ambiente mi sembra più maturo. Non ci sono le classifiche folate di entusiasmo del passato. I tifosi sono più equilibrati nel sostenere la loro squadra del cuore- Non ci si esalta e deprime per nulla”. Ha concluso Emanuele Giaccherini.