Rinnovo Fabian Ruiz: proposta debole del Napoli, due squadre lo fanno tentennare

Il Napoli si appresta a sfida il Barcellona in Europa League, ma in campo ci sarà anche uno dei pezzi pregiati del mercato azzurro: Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo dal momento in cui è passato dal Betis al Napoli è diventato un obiettivi sensibile per le big spagnole, che ancora non riescono a capacitarsi di come si siano potute far sfuggire quel talento così fulgido.

Giovedì 17 febbraio alle ore 18.45 Fabian Ruiz giocherà in Europa League con il suo Napoli al Camp Nou, tana del Barcellona. Di fronte si troverà il mito di sempre Xavi, allenatore del Barça che da giocatore ha incantato tutti al fianco di un altro super giocatore: Iniesta. Ammirando questi due fenomeni è cresciuto Fabian Ruiz che ora però difende i colori azzurri ed è imprescindibile nella manovra di Spalletti.

Calciomercato: il futuro di Fabian Ruiz

Corriere dello Sport fa il punto sul rinnovo di contratto di Fabian con il Napoli e scrive: “Il contratto di Fabian scadrà il 30 giugno 2023, al calar del sole della prossima stagione, e le chiacchierate andate in scena nel tempo con il Napoli non sono state granché fruttuose. Diciamo anche che a un certo punto, valutate le distanze tra

domanda e offerta e la debolezza dei presupposti, la situazione è finita in freezer. Congelata. Tutto fermo e a risentirci per valutare ogni tipo di possibilità. E le eventuali offerte: c’era il Newcastle, a gennaio, ma i tabloid inglesi citano tante e illustri pretendenti di Premier per l’estate: Arsenal, Liverpool, United, City. Un classico. Ma solo un Clasico, probabilmente, lo farebbe veramente felice: Real o Barça sono i suoi obiettivi, inutile negarlo, e tra l’altro fu proprio Ancelotti a vestirlo d’azzurro. Non resta che impressionare Xavi, insomma. E poi, chi lo vorrà, dovrà impressionare De Laurentiis. Claro“.

Nei giorni scorsi è parlato anche di un interessamento della Juve per Fabian Ruiz. Lo spagnolo in scadenza rischia di fare la fine di Insigne.