SKY – Napoli vicino a Olivera, spunta un retroscena su Ghoulam. Mertens e Anguissa, le ultime

Il Napoli vicino a Olivera, spunta anche un retroscena su Ghoulam. Le ultime da Sky sport su Mertens e Anguissa.

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky sport 24, nel corsod ella trasmissione “Il bello del calcio”su Canale 8” ha parlato dei movimenti del club di De Laurentiis sul mercato:

“La trattativa più vicina alla definizione è quella per Olivera del Getafe. Si tratta di un esterno mancino e il club ha un’esigenza anche numerica di intervenire in quel ruolo, vista la scadenza del contratto di Ghoulam. Già negli ultimi giorni di gennaio si è provato ad anticipare il suo arrivo: se fosse andato in porto l’affare”.

Retroscena Ghoulam: “Il terzino algerino sarebbe andato al Bologna. Gli spagnoli hanno detto no, ma in questi giorni si sta continuando a trattare per evitare inserimenti di altre squadre”.

Mertens: “Per quello che concerne il rinnovo del belga, dipenderà molto dalle strategie di Aurelio De Laurentiis. La gente stravede per Mertens, mi dispiacerebbe se non si arrivasse a un accordo e si interrompesse questa lunga storia d’amore. Ci sono i presupposti per arrivare a una definizione positive”.

Anguissa: “Il centrocampista ha fatto molto bene e può essere riscattato per appena 15 milioni di euro. In giro per l’Europa non si vedono calciatori di quel livello cedibili a una cifra così bassa. Tanto dipenderà anche dal futuro di Koulibaly, Fabian Ruiz e Osimhen, bisognerà capire che offerte arriveranno per questi calciatori”.