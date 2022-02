De Maggio: “Vi dò una notizia sicura di mercato su Anguissa”

Valter De Maggio parla di Frank Anguissa e del suo futuro al Napoli, il giocatore è in prestito con diritto di riscatto dal Fulham. Il centrocampista del Camerun è rientrato con Koulibaly dalla Coppa d’Africa ed è di nuovo a disposizione di Luciano Spalletti. Molto probabilmente Anguissa partirà dalla panchina contro l’Inter, ma bisogna capire anche il suo futuro, dato che il giocatore è ancora in prestito al Napoli.

De Maggio sul riscatto di Anguissa non ha dubbi: “Il Napoli lo riscatterà al 100% è una notizia sicura che posso dare“.

Nei giorni scorsi sono uscite altre indiscrezioni sul futuro di Anguissa e sul riscatto dal Fulham. Da più parti si parla di un Napoli più che intenzione a trattenere il giocatore, anche perché il giocatore ha dimostrato ottime qualità tecniche, fisiche e comportamentali. Il costo del cartellino di Anguissa è di 15 milioni di euro, il Napoli proverà a chiedere uno sconto al Fulham, ma qualora non ci dovessero essere le possibilità, allora bisognerà prendere una decisione. L’intenzione del club è quella di trattenere il giocatore, quindi il prezzo del cartellino non dovrebbe essere un grande problema, così come l’ingaggio che rispetta il massimale imposto da Aurelio De Laurentiis per far quadrare i conti.