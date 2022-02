Mertens siparietto con i tifosi: “La maglia di Hiysaj? Ma stai bene?

Dries Mertens è sempre un beniamino dei tifosi del Napoli. Oramai il giocatore belga si sente un napoletano a tutti gli effetti. Lo so vede anche dai piccoli gesti, come quello accaduto oggi all’esterno del Konami Center di Castel Volturno. Alcuni tifosi hanno aspettato i calciatori del Napoli per chiedere una foto o un autografo. Così in una delle auto si è fermato Mertens, sempre molto disponibile con i tifosi. Uno di loro ha passato a Mertens una maglia del Napoli,a col nome di Hiysaj.

Appena l’ha vista il giocatore azzurro ha detto: “La maglia di Hiysaj? Ma stai bene?” Facendo uno dei suoi sorrisi da scugnizzo. Una battuta che ha fatto scattare le risate di tutte le persone presenti.