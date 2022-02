Dalla Spagna – Arujo non ci sarà col Napoli, emergenza totale per il Barcellona

Ronald Arujo salta la sfida Barcellona-Napoli di Europa League. Il difensore non si è allenato con la squadra. Marca fa sapere che giocatore dopo l’infortunio durante il derby con l’Espanyol non si è allenato con il gruppo e quindi non potrò giocare il match di Europa League del Barcellona. Un bel problema per Xavi che deve fare i conti con una grave emergenza in difesa, con il solo Piquè in buone condizioni. Attualmente sono fuori per infortunio Umtiti e Lenglet. Xavi contava di recuperare Arujo che per fisicità e passo poteva contrastare Osimhen, considerato il pericolo pubblico numero uno in casa Barça. Xavi può puntare su Eric Garcia al posto di Arujo, ma il difensore ex Manchester City viene da cinque settimane di stop per infortunio e la sua forma fisica è tutt’altro che brillante. Un’altra soluzione può essere quella di inserire il canterano Mingueza, che però non entusiasma il tecnico del Barcellona.

I problemi principali del Barcellona per la sfida con il Napoli sono in difesa, ma ci saranno anche altri assenti come Sergi Roberto, Ansu Fati e Depay. Fuori dalle liste Uefa anche Dani Alves. Xavi si può consolare con i nuovi tre acquisti Aubameyang, Ferran Torres e Adama Traorè che possono essere regolarmente schierati.