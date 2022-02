Barcellona, Xavi: “Non siamo favoriti, il Napoli ha due fattori dalla sua. Spareggio da Champions”

Barcellona-Napoli, Xavi parla in conferenza stampa alla vigilia della gara d’andata dei sedicesimi di Europa League.

Barcellona – Napoli Xavi parla in conferenza stampa. Il tecnico dei blaugrana ha parlato della sfida dei sedicesimi di Europa League insieme a Pedri. Sedicesimo d’andata al Camp Nou, match di ritorno Napoli-Barcellona il 24 febbraio al ‘Maradona’ alle ore 21:00.



Conferenza Xavi Barcellona – Napoli

Barcellona – Napoli conferenza stampa di Xavi e Pedri:



Prende la parola Pedri: “Volevo tornare al meglio, sono contento per la fiducia avuta dall’allenatore. È una partita importante per noi, come se fosse una notte di Champions. Abbiamo voglia di competere al meglio e fare tutto il possibile per vincere. Mbappè o Haaland, con chi vorresti giocare? Penso alla partita contro il Napoli”

Pedri: “Essere favoriti per la vittoria dell’Europa League non è un peso, la gente deve sognare con questo trofeo, ci tocca stare fuori dalla Champions ma dobbiamo dare il massimo in questa competizione”

Pedri: “Anche con l’addio di Messi, che resta il migliore giocatore al mondo, la nostra rosa è rimasta importante. Con Ferran Torres ho un ottimo rapporto”

Pedri: “Il centrocampo del Napoli è di valore. Conosco bene Fabian anche se non ci ho parlato in questi giorni. Sarà una bella partita in mezzo al campo, proveremo a tenere noi il controllo del possesso per poter gestire la partita. Abbiamo visto qualche partita degli azzurri per prepararci a domani: sanno gestire bene il possesso, escono bene palla al piede e possono colpire con Osimhen, per questo credo che gestire noi la palla sia la cosa più importante. Fabian? Non ho avuto l’opportunità di parlare con lui, parleremo sul campo, speriamo che non ci dia troppo fastidio”

Prende la parola Xavi: “L’Europa League rappresenta un’opportunità per noi. Abbiamo due modi per ritornare a fare la Champions: campionato oppure vincere l’Europa League. Abbiamo bisogno dei nostri tifosi, domani mi aspetto un campo gremito come contro l’Atletico. Non dobbiamo pensare ad un pareggio, contro il Napoli è una gara da Champions”

Xavi: “Vederci fuori dalle gare di Champions di ieri non può farci piacere, siamo però molto motivati perchè vincendo l’Europa League possiamo tornare nuovamente a quei palcoscenici. Contro il Napoli è come se fosse uno spareggio da Champions”

Xavi: “Eric Garcia è un ottimo difensore centrale. Sa di aver commesso degli errori e li ha capiti. Dispiace averlo perso quando stava iniziando a giocare bene, per noi è una pedina molto importante”

Xavi: “Non siamo favoriti. Il Napoli è in lotta per lo Scudetto in campionato ed ha il ritorno in casa. E’ un rivale molto complicato, uno dei più forti della competizione. Il favorito è chi ha vinto la competizione, per esempio il Siviglia ha molta più esperienza. Non siamo favoriti e considero questa eliminatoria molto equilibrata”.

Xavi: “Il mio obiettivo è riportare il Barcellona ai livelli che merita, ma non è facile: serve tanto lavoro. Non stiamo attraversando un ottimo momento anche dal punto di vista finanziario ma penso che queste cose ti facciano crescere sotto l’aspetto umano. Siamo sulla strada giusta, in Liga stiamo crescendo e facendo buoni risultati. Dobbiamo avere fiducia e restare umili”

Xavi: “Dobbiamo dimostrare contro un avversario forte come il Napoli di poter tornare ai nostri livelli. Il Napoli ha delle assenze pesanti come Politano e Lozano. Il messicano è un grande giocatore. Il livello della qualità degli azzurri è molto alto, valgono una squadra che fa la Champions. Sarà una gara dura e molto equilibrata. Il Napoli è una squadra forte che fa del possesso palla la sua forza così come il pressing. Sarà complicato per noi. Hanno centrali difensivi forti, due terzini che salgono spesso, Osimhen, Insigne e Zielinski”

Xavi: “Villareal e Siviglia sono state le due ultime squadre a vincere questa coppa. Non è la Champions League ma è lo stesso un’ottima competizione. Abbiamo grandi motivazioni”.

Xavi: “Ferran Torres? Sono molto contento di ciò che sta facendo. Sta giocando con intensità il pallone attaccando bene la profondità con i movimenti giusti. Mi piace molto come calciatore. In attacco abbiamo un’ampia scelta ed è una cosa molto positiva”

Xavi: “Adama Traorè? Ci sta dando molto, è un giocatore maturo, capace di fare le scelte giuste. Ha giocato solo due gare, ma attira tanti avversari, capisce il calcio e può fare la differenza. Ci aiuterà molto”

13.56 Termina la diretta