Spalletti: “A Barcellona senza paura, siamo il Napoli. Osimhen e Mertens possono giocare insieme”

Luciano Spalletti tecnico del Napoli parla alla vigilia di Barcellona-Napoli. Il tecnico: “In campo senza paura per fare il nostro calcio”. Vincere al Camp Nou non sarà semplice, ed a Spalletti viene chiesto se ci vorrà più cuore o cervello: “In queste partite servono tanti elementi, non un solo fattore. È necessario stare calmi, scegliere i momenti giusti della partita, puntare sulla qualità, saper soffrire e conoscere il calcio. Insomma non si può puntare su un solo aspetto quando giochi contro una squadra come il Barcellona“.

Come ha detto anche Fabian Ruiz nella sua conferenza stampa, anche Spalletti sottolinea la necessità di “non cambiare il proprio sistema di gioco o filosofia quando si affrontano queste partite. Noi dobbiamo essere il Napoli sempre. Offrire sempre un buon calcio, così come si aspettano i nostri tifosi. Non facciamo differenze tra le varie competizioni o tra le gare che giochiamo. Dobbiamo puntare alla ricerca della vittoria, attraverso un buon calcio. Domani avremo tanti tifosi che verranno a sostenerci e quindi noi dobbiamo farli gioire, dando il massimo in campo“.

A Barcellona il Napoli andrà “per fare gol, anche se la regola del gol fuori casa non c’è più. Non sarà facile contro il Barcellona, dobbiamo avere un grande equilibrio e attaccare bene la linea difensiva“.

Barcellona-Napoli: la conferenza stampa di Spalletti

Non sarà facile affrontare il Barcellona ma “noi non useremo una tattica particolare. Useremo le armi che abbiamo, facendo il nostro calcio. Poi ovviamente la partita va letta e quindi ci possono stare dei momenti in cui dobbiamo difendere di più e magari sfruttare le ripartenze e gli spazi che ci saranno lasciati a disposizione“.

Il Napoli per la sfida con il Barcellona avrà tre assente: Lozano, Politano e Lobotka: “La nostra rosa è forte e competitiva, abbiamo tutto quello che ci serve per non snaturarci ed essere sempre la squadra che avete visto. una squadra non dipende solo da un singolo calciatore. Lozano? Quando tornerà ci potrà dare tanto, i suoi strappi ed i suoi gol sono importanti per noi“.

Osimhen oggi non si è allenato ed in è in ballottaggio con Mertens, ma i due “possono giocare anche insieme. Perché questa rosa ha giocatori che possono sempre giocare insieme. Anche Petagna può giocare in coppia con uno dei due. Quello che conta è tutelare gli equilibri di squadra“. Osimhen potrebbe giocare anche dal primo minuto “perché non ha nulla di muscolare. L’ho lasciato a riposo in via cautelativa, lo valuteremo nelle prossime ore“ ha detto Spalletti.