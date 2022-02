Barcellona-Napoli i convocati di Spalletti: Osimhen c’è. Out Lobotka, Politano e Lozano

Il Barça di Xavi si presenta all’appuntamento dopo la retrocessione dai gironi di Champions League: i blaugrana, infatti, hanno chiuso il loro raggruppamento al terzo posto alle spalle di Bayern Monaco e Benfica, scalando di conseguenza nella seconda rassegna continentale per ordine d’importanza.

Di fronte ci sarà la banda Spalletti che in Europa League c’era già a partire della fase a gironi che gli azzurri hanno concluso al secondo posto alle spalle dello Spartak Mosca.

Luciano Spalletti parlerà alle 18 in conferenza stampa insieme a Fabian Ruiz per presentare la super sfida europea. La società azzurra, attraverso il suo sito ufficiale, ha diramato la lista dei convocati per la partitissima europea che gli azzurri disputeranno al Camp Nou.

Ecco la lista dei convocati di Spalletti:

Ospina, Meret, Idasiak in porta. In difesa sono stati chiamati Koulibaly, Juan Jesus, Rrahmani, Di Lorenzo, Ghoulam, Malcuit, Zanoli, Mario Rui. A centrocampo Anguissa, Demme, Elmas, Ruiz e Zielinski. Mentre in attacco, Spalletti ha recuperato Victor Osimhen (che non ha svolto la rifinitura a scopo precauzionale.), partito con la squadra per Barcellona, ed ha inoltre convocato Mertens, Insigne, Ounas e Petagna. Assenti Lobotka, Politano e Lozano, infortunati.

Il Napoli prenderà un volo charter da Capodichino alla volta di Barcellona, per la super sfida di domani sera in terra catalana.