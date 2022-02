Verratti compra un’isola privata, nel metaverso

Marco Verratti acquista un’isola nel metaverso di The Sandbox. Uno spazio virtuale totalmente privato da condividere con i tifosi. Il mercato del metaverso sta diventando sempre più importante e tanti si stanno avvicinando a questa nuova forma di investimento. Si, perché come spazio per il divertimento e la socialità è da tempo che esistono tanti tipi di metaverso, senza nemmeno scomodare Second Life basti pensare al fenomeno Habbo che qualche anno fa era molto conosciuto dagli utenti.

Ora c’è anche il primo calciatore ad investire sulle lottizzazioni virtuali, ci ha pensato Marco Verratti a comprare un’isola privata. “Da poco mi sono avvicinato all’incredibile mondo della tecnologia blockchain e del metaverso. Ho capito che ero pronto per fare un passo importante ed essere precursore creando la mia isola privata in The Sandbox. Un domani non sarà solo mia, ospiterà migliaia di amici e fans disposti a condividere esperienze, partite, concerti e – perché no – anche attimi di vita privata. Non vedo l’ora di vedere realizzato il futuro che ho immaginato” ha detto il giocatore. Ma The Sandbox è solo uno degli spazi disponibili dove poter fare investimenti, basti pensare che i terreni su Decentraland stanno andando sempre più a ruba, con prezzi esorbitanti.