Fabian Ruiz: “A Barcellona per la vittoria. Europa League un obiettivo”

Fabian Ruiz centrocampista del Napoli parla alla vigilia di Barcellona-Napoli. Il giocatore spagnolo carica la squadra: “Possiamo portare a casa la vittoria”. Il centrocampista del Napoli ha detto: “Siamo concentrati sull’Europa League, per noi è un obiettivo importante, insieme al campionato di Serie A. Ci teniamo molto a questa competizione. Sappiamo che andiamo a giocare contro una squadra molto forte, ma noi daremo tutto sul campo, cercando di fare il nostro gioco. Gavi? Sarà una partita molto speciale non si vede spesso avere due giocatori della stessa città in una gara di Europa League“.

Xavi nella sua conferenza stampa non ha sminuito la competizione e la partita contro il Napoli: “Sappiamo – ha detto Ruiz – che loro hanno voglia di andare avanti e che scenderanno in campo per vincere. Ma noi abbiamo le stesse ambizioni. Sappiamo che sarà difficile, ma vogliamo portare a casa il risultato“. Domani Fabian si troverà come compagno di reparto Anguissa e non Lobotka che è infortunato: “Differenze? Non ci sono. Perché sono tutti calciatori forti, per me non cambia niente. Anche perché giochiamo in un sistema di gioco collaudato. Quindi anche se gioca Demme, che in questo momento sta giocando meno, io mi trovo sempre bene“. Si parla del Napoli come possibile vincitore dell’Europa League: “Non so se possiamo vincere l’Europa League, è complicato, ma sicuramente abbiamo una squadra forte“.

Barcellona-Napoli sarà anche una sfida tra due squadre che fanno del possesso palla una filosofia: “Entrambe le formazioni puntano su questo aspetto importante. Noi non dobbiamo snaturarci e proseguire per la nostra strada, perché con la palla tra i piedi siamo forti“.