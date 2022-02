Marco Bellinazzo: “Vi dico chi venderà De Laurentiis tra Napoli e Bari “

Chi venderà De Laurentiis tra Napoli e Bari? Marco Bellinazzo risponde alla domanda e parla del bilancio del club partenopeo.

Marco Bellinazzo,,ha parlato di una futura cessione di De Laurentiis di uno dei due club di famiglia: il Napoli e il bari. Il giornalista del Sole 24 Ore ai microfoni di Radio Marte ha parlato anche dei bilanci del Napoli:

“Andando avanti in Champions si eliminerebbe il problema degli ingaggi? Facendo una proporzione con quello che guadagneresti in Champions, rispetto all’Europa League c’è una differenza di 80 milioni. L’Europa League è ancora una competizione cenerentola, non permette di rimpinguare conti che in questo periodo dell’anno sono al ribasso”.