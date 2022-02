Zaccone: “Bezos vuole il Napoli? Anche Apple ha investito”

Maurizio Zaccone parla dell’interesse di Jeff Bezos per il Napoli durante il programma radiofonico ‘I Tirapietre’. Il primo a lanciare la notizia è stato Luca Carchione che ai nostri microfoni ha confermato la notizia. Nonostante si parli da settimane di un interessamento del fondatore di Amazon per il Napoli, non sono arrivate nemmeno smentite ufficiali.

Anche Maurizio Zaccone ha detto la su sua Bezos ed il Napoli: “Al momento non ci sono elementi utili per confermare questa notizia. Ma non è escluso che qualcuno possa decidere di venire ad investire a Napoli”. Anche perché l’interesse di Amazon per la città di Napoli è stato confermato. Zaccone poi aggiunge: “Non dimenticatevi di Apple, per esempio, è venuta qui ed ha fatto l’Academy. Che sia possibile si, ma non abbiamo altri elementi“.

Napoli-Inter: sfida scudetto

Zaccone interviene anche su Napoli-Inter big match dello stadio Maradona. “Spero che in questo momento resista la mentalità di Spalletti. Anche perché il Napoli ha tenuto duro durante un momento molto difficile. l’Inter è sicuramente una squadra molto solida, ma non ha mai dimostrato di essere una squadra ammazza campionato. Sono convinto che gli azzurri possano dire la loro e galvanizzati da uno stadio pieno al cinquanta per cento. Può portare a casa il risultato pieno“.