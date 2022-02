Serena Williams si unisce al consiglio amministrativo di Sorare, il nuovo gioco di fantacalcio basato sulla blockchain.

Il mondo dello sport sta subendo un grosso scossone da quando gli NFT sono entrati di scena. Gli NFT nello sport hanno il potenziale per attirare una grossa comunità nel mondo del Web 3.0, sostiene Serena Williams, star del tennis e venture capitalist, che ha annunciato giovedì che sarebbe entrata a far parte del consiglio di Sorare, un nuovissimo gioco di fantacalcio che sfrutta la tecnologia della blockchain e dove ogni calciatore è un NFT.

Sorare è stato lanciato nel 2018 e unisce il mondo degli NFT con gli sport fantasy. La sua offerta principale è un gioco di fantacalcio in cui i giocatori acquistano, vendono, scambiano e gestiscono una squadra virtuale con carte giocatore digitali. Il gioco utilizza la tecnologia blockchain, basata su Ethereum. Oltre a Serena Williams anche Gerard Piqué e Antoine Griezmann fanno parte del consiglio cosi come tantissimi partner ufficiali che promuovono il portale scrivendo news, consigli e strategie. Tra questi WeSorare, partner ufficiale di Sorare che opera sia in Italia che in altri mercati europei, offrendo agli utenti bonus, informazioni e strategie su come giocare a sorare oltre alla possibilità di ottenere carte limited in maniera del tutto gratuita.

Nel suo ruolo appena nominato, Williams fornirà indicazioni al consiglio su una serie di argomenti, incluso lo sviluppo del rapporto di Sorare con gli atleti, nonché consigli sulla sua strategia di espansione e sulle sue iniziative future per rendere il Web 3 più inclusivo e diversificato.

Il volume degli scambi di Sorare è cresciuto da $ 7 milioni nel 2020 a $ 325 milioni nel 2021 e ha oltre 1 milione di utenti globali e 230 partnership di organizzazioni sportive, secondo il comunicato stampa. Quest’anno mira ad espandersi negli sport femminili e nelle nuove categorie sportive.

“Pensate a Sorare come a un nuovo flusso di entrate [agli atleti]”, afferma Williams. “Può aumentare la visibilità del marchio e gli atleti possono acquisire notorietà del brand personale e interagire con una rete globale di fan. Può avere un forte impatto sugli sport femminili; collezionare, scambiare o supportare le squadre e i giocatori preferiti offre davvero molto di più che mai. Gli sport femminili non hanno mai avuto un’opportunità del genere. Onestamente è abbastanza infinito.