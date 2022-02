Laudisa: “Berardi perfetto per sostituire Insigne. Koulibaly al Barcellona, si può fare”

Calciomercato Napoli con Carlo Laudisa di Gazzetta dello Sport che parla di un possibile addio di Fabian Ruiz e Kalidou Koulibaly a fine stagione. È chiaro che il Napoli a giugno metterà in scena una rivoluzione. Ci sono tanti destini ancora da definire. Dai giocatori in scadenza come Ospina e Mertens, a quelli che sicuramente andranno via come Malcuit e Ghoulam. Poi ci sono quelli che hanno già firmato per un altro club come Insigne. A questi bisogna aggiungere le incertezze come Koulibaly e Fabian Ruiz che hanno un contratto in scadenza nel 2023 ma il rinnovo risulta molto complicato.

Mercato Napoli: le ultime novità

Laudisa a Radio Kiss Kiss Napoli parla di un interessamento del Barcellona per Koulibaly: “Sicuramente gli spagnoli cercano un rinforzo in difesa ed il difensore del Napoli piace. A 30 anni Koulibaly deve fare una scelta. Lui è molto legato alla città. Ora bisogna vedere se i progetti di carriera si possono legare a quelli del Napoli“. Altra situazione complicata e quella di Fabian Ruiz che ha fatto capire di voler tornare in Spagna: “Discorso complicato. De Laurentiis con Insigne ha mantenuto la linea del contenimento dei costi, ma la conquista della Champions League può cambiare le carte in tavola. È chiaro che senza la qualificazione alla Champions il giocatore verrebbe sicuramente ceduto“. Intanto si parla anche di giocatori in entrata per il Napoli con Berardi al posto di Insigne: “Tecnicamente ci starebbe benissimo. Ma il Sassuolo habin vendita già Scamacca e Frattesi che piacciono all’Inter. Non so se i neroverdi si possono permettere di cedere anche Berardi” dice Laudisa che conclude su Mathias Olivera: “Sfumato a gennaio, sembra destinato a vestire l’azzurro“.