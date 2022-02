Barcellona-Napoli: Osimhen verso la panchina. Patto Insigne-Mertens

Di nuovo Barcellona contro Napoli, come nel 2020. Questa volta non si tratta di Champions League, Leo Messi e Luis Suarez non ci sono più, ma il prestigio rimane e pure l’importanza del doppio confronto. Perché in palio ci sono gli ottavi di finale di Europa League.

Il Napoli è arrivato a giocarsi i sedicesimi passando, da secondo, il proprio girone. All’ultima giornata ha superato il Leicester, ma lo Spartak Mosca si è imposto a Varsavia contro il Legia e ha chiuso in prima posizione il raggruppamento, guadagnandosi così la possibilità di approdare direttamente agli ottavi. Diversissimo il cammino del Barcellona, inopinatamente eliminato già ai gironi di Champions e costretto a ripartire dall’Europa League.

Capitolo formazioni. Il grande dubbio riguarda Victor Osimhen, alle prese con un problema a un ginocchio. Il centravanti nigeriano è stato regolarmente convocato e potrebbe riposare, lasciando il posto a Mertens. Out gli infortunati Lobotka e Politano. In mezzo al campo ecco Anguissa assieme a Fabian Ruiz. In porta Meret, a sinistra Ghoulam o Juan Jesus per Mario Rui.

PATTO MERTENS INSIGNE

La gazzetta dello sport, punta l’obiettivo su Mertens e Insigne: ”

“Mertens vuole far vedere che merita ancora la riconferma contrattuale, mentre Insigne vuole infondere a De Laurentiis un sentimento di pentimento per il fatto di non avergli rinnovato il contatto.

In ogni caso c’è la vecchia Banda Bassotti sempre pronta. Perché Insigne e Mertens a questo Barcellona hanno già fatto gol «in faccia a Messi» e hanno voglia di fare la rivoluzione al Camp Nou. Senza perdere la leggerezza”.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA-NAPOLI

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Piqué, Eric Garcia, Jordi Alba; De Jong, Busquets, Pedri; Traorè, Aubameyang, Ferran Torres. All. Xavi.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Anguissa, Fabian Ruiz; Elmas, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Spalletti.