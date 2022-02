Piquè: “Gol del Napoli irregolare. Potevamo vincere 5-1”

Gerard Piqué commenta Barcellona-Napoli, match dei playoff di Europa League terminato con il risultato di 1-1. Il Barça, soprattutto nel primo tempo, non ha brillato ma secondo Piqué la sua squadra poteva vincere “facilmente anche per 4-1 o 5-1. Abbiamo sofferto solo un paio di volte e sono riusciti anche a segnare un gol in queste azioni. Per il ritorno è tutto aperto, ci sono ottime sensazioni“.

Il difensore è convinto che con il tempo si “migliorerà anche dal punto di vista realizzativo. Col Napoli abbiamo giocato una grande partita e potevamo segnare più gol“.

Piqué recrimina anche sul gol segnato dal Napoli: “La rete di Zielinski era da annullare perché c’era fuorigioco. Ma purtroppo questa regola è troppo confusionaria, come quella del fallo di mano fuori area. Non esiste una legge del vantaggio in questo caso, l’arbitro doveva fischiare il fuorigioco sul gol del Napoli“. Anche Xavi, allenatore del Barcellona si è lamentato molto durante la partita per il gol del Napoli. Mentre Spalletti ha detto che il rigore di Juan Jesus era inesistente. Il risultato di parità lascia tutto invariato per il match di ritorno, con il Napoli che ha un leggero vantaggio. anche se la regola del gol fuori casa è cambiata.