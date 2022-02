Napoli pareggio nella tana del Barcellona: qualificazione aperta

Il Napoli pareggia in casa del Barcellona nell’andata dei sedicesimi di Europa League. Segnano Zielinski e Ferran Torres. Gli azzurri si presentano con Osimhen in attacco, ma anche con la sopresa Juan Jesus a sinistra per arginare Adama Traorè e con Anguissa di nuovo titolare a centrocampo. Il Barça ha tante assenze in difesa e Xavi sceglie Mingueza ed Eric Garcia per completare la linea difensiva.

Il Napoi scende in campo con coraggio e compattezza, anche se rischia di andare sotto con un tiro facile di Ferran Torres che manda fuori. Al 29′ è il Napoli a passare in vantaggio con un gol bel gol di Zielinski. La magia la fa Elmas che scappa sulla fascia, mette al centro e Zielinski prima si fa parare da Ter Stegen, poi sul rimpallo porta in vantaggio gli azzurri.

Nella ripresa il Barcellona prende campo, anche se il Napoli prova a rispondere con qualche ripartenza di Osimhen. Il nigeriano è troppo solo in attacco e non viene assistito a dovere, merito anche del filtro fatto a centrocampo del Barça. Ma in un paio di occasioni Osimhen era riuscito a scappare via, ma poi al centro dell’area non ha mai trovato nessuno da servire. Un problema che Spalletti deve correggere anche in vista della gara di ritorno. Match che si giocherà il 24 febbraio e si ripartirà dal 1-1 finale del Camp Nou. Il gol del pari arriva per un calcio di rigore discusso per fallo di mano di Juan Jesus, che sfiora solo la palla. Dal dischetto non fallisce Ferran Torres. Nel finale di partita si segnala anche l’infortunio di Anguissa, costretto ad uscire dal campo, così come Fabian Ruiz uscito dal campo per una eccessiva perdita di sangue. Il pareggio mette il Napoli in leggera posizione di vantaggio, nonostante i gol fuori casa non abbiano più il ‘doppio‘ valore come era un tempo.