Pagelle Barcellona-Napoli: Osimhen lupo solitario, Insigne ombra. Koulibaly da Barça

Barcellona-Napoli, la sfida di Europa League termina 1-1. Nelle pagelle tra i migliori si segnalano Koulibaly e Fabian Ruiz. Il difensore senegalese, insieme con Rrahmani ha tenuto molto bene la linea difensiva, molto importanti anche le diagonali di Di Lorenzo. Sbavatura di Juan Jesus che tiene bene Adama Traorè, ma si fa fregare sul calcio di rigore segnato da Ferran Torres. Anche Fabian Ruiz sente odore di casa e sfodera una buona prestazione. Un po’ in ombra Insigne che già da qualche partita appare disorientato, mai capace di creare lo spunto giusto. Osimhen lasciato troppo solo in attacco. Zielinski ed Elmas si inventano il gol del vantaggio. Peccato che il gol fuori casa non valga più ‘doppio’.

Pagelle Napoli

Meret 6: rischia troppo col pallone tra i piedi, ma è sicuro tra i pali.

Di Lorenzo 6,5: un paio di diagonali sono da urlo, bene anche in alcune uscite.

Rrahmani 6: Qualche leggera sbavatura, ma tiene bene.

Koulibaly 7: Un muro, se doveva dimostrare di essere da Barcellona, lo ha fatto.

Juan Jesus 5: Un voto in meno per il rigore concesso, le mani vanno tenute dietro la schiena.

Anguissa 6: Un po’ confusionario in alcuni frangenti, ma fa sentire la sua presenza sul terreno di gioco.

Fabian Ruiz 6,5: Primo tempo importante, disegna calcio, detta i tempi anche se non ha molti sbocchi.

Elmas 6: Bellissima la giocato sul gol di Zielinski, poi si perde.

Zielinski 6,5: Segna un gol dei suoi per questo gli viene dato mezzo voto in più.

Insigne 5,5: Non fa mai mancare il suo supporto difensivo, ma in attacco è evanescente e non trascina la squadra quando serve. Mai uno spunto.

Osimhen 6: Troppo solo in attacco, fa quel che può, si danna l’anima, ma produce poco.