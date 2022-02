Spalletti: “Rigore inventato, pareggio giusto. Fuorigioco Osimhen? Può migliorare”

Luciano Spalletti commenta Barcellona-Napoli, l’allenatore azzurro protesta per il rigore concesso per fallo di mano di Juan Jesus. Lo aveva fatto anche in partita, facendo chiaramente segno al quarto uomo che il difensore brasiliano aveva solo sfiorato la palla con la mano. “Onestamente credo che il rigore è inesistente e lo dico nello stesso momento in cui affermo che il pareggio è giusto. Praticamente la palla non cambia direzione, Juan Jesus la colpisce col mignolo, non ha nemmeno il braccio troppo abbassato. Lo ribadisco, quello di Juan Jesus non è assolutamente calcio di rigore“.

Nella sua analisi di Barcellona-Napoli, Spalletti aggiunge: “Dovevamo stare più corti ma non ci siamo riusciti. Quando ti abbassi troppo con loro è un problema. Abbiamo fatto un buon primo tempo in questo modo, poi abbiamo perso qualcosa“.

Barcellona-Napoli: la prestazione di Osimhen

Secondo Spalletti il Napoli deve ancora “crescere perché durante alcuni frangenti del match non riusciamo ad organizzare sempre una pressione alta, capace di far male agli avversari. Ci sono certi aspetti in cui dobbiamo migliorare, poi è ovvio che il Barcellona è una squadra forte anche fisicamente e ti può mettere in difficoltà. Noi dovevamo provare di più la scalata con un centrale sui loro centrocampisti, altrimenti poi la superiorità numerica diventa evidente“.

Sulla prestazione di Osimhen ha detto: “Lui ha grande forza negli strappi. Più gli dai la palla lunga, più riesce a prendere vantaggio sul difensore. Deve ancora migliorare in alcune scelte, ad esempio è stato pescato troppo spesso in fuorigioco. Però è uno che ti fa respirare e tiene in apprensione tutto il reparto difensivo avversario. Noi dobbiamo cercare di servirlo in maniera giusto, per dargli la possibilità di attaccare il centrale difensivo con una palla in profondità“.