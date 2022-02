Barcellona-Napoli: Juan Jesus tocco di mano, rigore generoso?

Barcellona-Napoli concesso un calcio di rigore alla formazione di Xavi per fallo di mano di Juan Jesus, penalty realizzato da Ferran Torres. Il rigore al Barcellona è stato concesso dopo l’intervento del Var che ha richiamato l’arbitro Kovacs mentre il Napoli era in fase d’attacco. Una volta al Var il direttore di gara non ha avuto dubbi ed ha concesso il calcio di rigore alla formazione spagnola che in quel momento stava premendo sull’acceleratore.

Il calcio di rigore per fallo di mano di Juan Jesus sembra un po’ generoso, anche se il tocco è netto. A Sky hanno detto: “Il rigore ci può anche stare, perché il tocco di Juan Jesus c’è”. Anche Spalletti ha provato a protestare, dicendo al quarto uomo che praticamente Juan Jesus aveva solo sfiorato il pallone, che però cambia nettamente traiettoria dopo quel tocco.