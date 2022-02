Zielinski fa sognare i tifosi al Camp Nou

Piotr Zielinski ed Eljif Elmas protagonisti del gol del vantaggio del Napoli a Barcellona al Camp Nou. Il polacco fa gioire i tifosi azzurri. I supporters azzurri hanno invaso Barcellona a seguito del Napoli e praticamente stanno dominando la scena con cori e tamburi. Lo stadio del Barça è quasi ammutolito, mentre si sentono i cori per il Napoli ed addirittura i fischi quando l’arbitro fa qualcosa di non gradito ai tifosi partenopei.

In questo scenario ci ha pensato Zielinski a dare ancora più carica agli ultras del Napoli. Il gol del polacco su bellissima giocata di Elmas ha sbloccato Barcellona-Napoli. Zielinski arriva a 39 gol con la maglia del Napoli.