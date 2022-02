Giuntoli: “Napoli, giochiamo alla pari. Juan Jesus titolare, vi spiego”

Cristiano Giuntoli direttore sportivo del Napoli parla prima di Barcellona-Napoli. Spiegando anche le scelte di formazione di Spalletti.

Il tecnico azzurro ha puntato su Juan Jesus dall’inizio ma come terzino sinistro: “Il mister ha deciso di mettere delle forza fresche su quella fascia dove agisce Dama Traorè, uno che ha un grande fisico. La presenza di Juan Jesus serve per limitarlo“.

Invece Osimhen giocherà dal primo minuto: “Il provino di questa mattina è andato bene e quindi può giocare“.

In tanti vedono un Napoli addirittura favorito con il Barcellona di Xavi che ha un’emergenza in difesa molto marcata: “Saranno sicuramente due partite molto complicate, contro un avversario davvero molto forte. Quest’anno magari non stanno andando come al solito, ma non dimentichiamoci che è sempre il Barcellona, una grandissima squadra. Speriamo di potercela giocare alla pari“.