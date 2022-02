Victor Osimhen titolare in Barcellona-Napoli, la notizia arriva da Carlo Alvino. Il giocatore nella giornata di ieri non si era allenato per un sovraccarico al ginocchio destro. Nel pomeriggio l’Entourage di Osimhen aveva fatto sapere che il nigeriano avrebbe giocato, a pochi minuti da Barcellona-Napoli arriva un’altra conferma. Questa volta è Carlo Alvino a svelare la mossa di Spalletti, confermando la presenza in campo di Osimhen dal primo minuto al centro dell’attacco partenopeo.