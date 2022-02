Barcellona-Napoli: formazioni ufficiali a breve, il Camp Nou si colora d’azzurro

Barcellona-Napoli tutto pronto per giocare il match di andata dei sedicesimi di Europa League. Una sfida importantissima per le due squadra. Il Barcellona ha nell’Europa League il grande obiettivo stagionale, dato che la formazione di Xavi è fuori dai giochi per lo scudetto. I blaugrana a gennaio si sono rinforzati molto con Aubameyang, Ferran Torres e Adama Traorè, ma non sono ancora quella macchina da guerra del passato. Inoltre il Barça ha emergenza in difesa.

Il Napoli non snobba l’Europa League, come detto anche da Spalletti in conferenza stampa e vuole fare risultato al Camp Nou per trovare maggiore autostima, anche per la lotta scudetto.

Gli uomini di Spalletti vanno a Barcellona per fare anche qualche gol, nonostante la crisi realizzativa e anche se la regola delle reti in trasferta è stata eliminata. Spalletti potrà contare su Osimhen, ma non su Lobotka, Politano e Lozano che non sono stati convocati. Inoltre gli azzurri avranno dalla propria parte anche migliaia di tifosi che hanno invaso le strade di Barcellona a partire da ieri.

Le formazioni

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen, Mingueza, Eric Garcia, Piqué, J. Alba, Pedri, F. De Jong, Nico

Gonzalez, A. Traoré, Aubameyang, F. Torres. Allenatore: Xavi.

A disposizione: Neto, Tenas, Riqui Puig, Nico, Dembelé, Braithwaite, Aubameyang, L. De Jong, Alvaro Sanz, Comas, Orellana.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus, Anguissa, Fabian, Elmas, Zielinski, Insigne, Osimhen. Allenatore: Spalletti

A disposizione: Ospina, Marfella, Malcuit, Juan Jesus, Mario Rui, Zanoli, Demme, Ounas, Mertens, Petagna.

Barcellona-Napoli: tv e streaming

La partita di Europa League verrà trasmessa su Dazn e Sky Sport. Per vedere Barcellona-Napoli in streaming sarà necessario avere un abbonamento attivo per una delle due piattaforme, oltre a scaricare l’applicazione sul proprio smartphone, smart tv, pc e console come Xbox e Playstation. Il match Barcellona-Napoli comincerà alle 18.45.